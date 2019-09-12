Состав женской сборной России на Кубок мира
15:02
Объявлен состав женской сборной России на Кубок мира, который пройдет в Японии с 14 по 29 сентября, информирует сайт ВФВ.
Состав сборной России:
связующие — Евгения Старцева, Татьяна Романова. Диагональные и доигровщицы: Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Анна Лазарева, Ксения Парубец, Маргарита Курило;
блокирующие — Ирина Королёва, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко, Юлия Бровкина;
либеро — Дарья Пилипенко, Алла Галкина. Сборная России стартует матчем с командой Камеруна.
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