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Состав женской сборной России на Кубок мира

15:02

Объявлен состав женской сборной России на Кубок мира, который пройдет в Японии с 14 по 29 сентября, информирует сайт ВФВ.

Состав сборной России:

связующие — Евгения Старцева, Татьяна Романова. Диагональные и доигровщицы: Наталия Гончарова, Мария Халецкая, Ирина Воронкова, Анна Лазарева, Ксения Парубец, Маргарита Курило;

блокирующие — Ирина Королёва, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко, Юлия Бровкина;

либеро — Дарья Пилипенко, Алла Галкина. Сборная России стартует матчем с командой Камеруна.

Дополнительная информация

http://www.volley.ru/

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