Сборная Аргентины в трех сетах обыграла Австралию на Кубке мира

Сборная Аргентины в трех сетах обыграла Австралию в матче группового этапа Кубка мира по волейболу — 3:0 (25:20, 25:21, 26:24).

По итгам турнира Арегнтина с 19 очками стала пятой, Австралия финишировала на 11-м месте, Россия — шестая.

Кубок мира. Мужчины

Групповой этап

Аргентина — Австралия — 3:0 (25:20, 25:21, 26:24)

15 октября.