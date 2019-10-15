Сборная Аргентины в трех сетах обыграла Австралию на Кубке мира
13:41
Сборная Аргентины в трех сетах обыграла Австралию в матче группового этапа Кубка мира по волейболу — 3:0 (25:20, 25:21, 26:24).
По итгам турнира Арегнтина с 19 очками стала пятой, Австралия финишировала на 11-м месте, Россия — шестая.
Кубок мира. Мужчины
Групповой этап
Аргентина — Австралия — 3:0 (25:20, 25:21, 26:24)
15 октября.
Дополнительная информация
https://volleyball.sport-express.ru/men/worldcup/2019/?from=header-main-menu
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