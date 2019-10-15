Российский волейболист не получит приз на Кубке мира, хотя стал лучшим блокирующим

Как стало известно «СЭ», российский центральный блокирующий Иван Яковлев не получит статуэтку и денежного приза за победу в номинации лучший блокирующий Кубка мира. Игрок «Зенита» стал лучшим в своем амплуа с огромным отрывом от соперников: у него в среднем 0,91 блока на сет против 0,66 у иранца Моджарада, который занял второе место.

Как рассказал «СЭ» сам игрок, в этом году действует правило, по которому в «дрим-тим» турнира включаются игроки исключительно из команд, занявших 1-4-е места. Таким образом, будут учитываться медалисты — Бразилия, Польша, США — и хозяева, Япония. В FIVB подтвердили данную информацию.

Причем согласно официальному сайту турнира, в прошлых розыгрышах такого правила не существовало. В 2015 году в символическую сборную попали блокирующие Мусави из Ирана и Соле из Аргентины, хотя их команды заняли 8-е и 5-е места соответственно.

Ранее на женском Кубке мира лучшей блокирующей стала россиянка Ирина Королева. (Дмитрий Кузнецов)