Кубок мира. Сборная США обыграла Египет, Польша выиграла у Ирана

Завершились два матча группового этапа Кубка мира по волейболу среди мужчин.

Сборная США обыграла команду Египта (3:1). Сборная Польши одержала победу в матче с Ираном (3:0).

Сборная Польши с 28 очками находится на втором месте. У США на очко меньше и третья позиция. Лидирует с 29 очками сборная Бразилии.

Волейбол

Кубок мира. Мужчины

Групповой этап

США — Египет — 3:1 (22:25, 25:16, 25:14, 25:13)

Польша — Иран — 3:0 (25:18, 25:18, 25:16)

15 октября.