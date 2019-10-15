Кубок мира. Сборная США обыграла Египет, Польша выиграла у Ирана
08:00
Завершились два матча группового этапа Кубка мира по волейболу среди мужчин.
Сборная США обыграла команду Египта (3:1). Сборная Польши одержала победу в матче с Ираном (3:0).
Сборная Польши с 28 очками находится на втором месте. У США на очко меньше и третья позиция. Лидирует с 29 очками сборная Бразилии.
Волейбол
Кубок мира. Мужчины
Групповой этап
США — Египет — 3:1 (22:25, 25:16, 25:14, 25:13)
Польша — Иран — 3:0 (25:18, 25:18, 25:16)
15 октября.
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