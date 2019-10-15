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Кубок мира. Сборная США обыграла Египет, Польша выиграла у Ирана

08:00
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Завершились два матча группового этапа Кубка мира по волейболу среди мужчин.

Сборная США обыграла команду Египта (3:1). Сборная Польши одержала победу в матче с Ираном (3:0).

Сборная Польши с 28 очками находится на втором месте. У США на очко меньше и третья позиция. Лидирует с 29 очками сборная Бразилии.

Волейбол

Кубок мира. Мужчины

Групповой этап

США — Египет — 3:1 (22:25, 25:16, 25:14, 25:13)

Польша — Иран — 3:0 (25:18, 25:18, 25:16)

15 октября.

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