Сборная России завершила выступление на Кубке мира разгромом Туниса
09:26
Сборная России в трех сетах обыграла Тунис в своем последнем матче на Кубке мира — 3:0 (25:16, 25:16, 25:15).
По итогам 11 матчей росийская команда набрала 15 очков, одержав 5 побед и проиграв 6 встреч. Победителем турнира досрочно стала сборная Бразилии. Второе место заняла Польша третье — США. Итоговое место сборной России станет известно позже, после того, как свои матчи сыграют сборные Италии, Канады и Австралии.
Кубок мира. Мужчины
Групповой этап
Тунис — Россия — 0:3 (16:25, 16:25, 15:25)
15 октября.
Дополнительная информация
https://volleyball.sport-express.ru/men/worldcup/2019/?from=header-main-menu
Самые обсуждаемые материалы
Материалы других СМИ
Загрузка...