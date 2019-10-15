Туомас Саммелвуо: «Счастлив, что Россия одержала быструю победу»

Главный тренер мужской сборной России по волейболу Туомас Саммелвуо — о матче со сборной Японии (3:0) на Кубке мира.

— Я счастлив, что мы победили быстро, — цитирует тренера официальный сайт турнира. — Мы играли сосредоточенно после долгого турнира. Это был хороший опыт. Доволен тем, что мы здоровы. Мы контролировали ситуации после подачи и приема, а потом атаковали. После завершения турнира мы проанализируем весь сезон.

Россия заняла шестое место на турнире, набрав 15 очков в 11 матчах.