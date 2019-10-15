Туомас Саммелвуо: «Календарь волейбольных сборных надо менять, мы говорим об этом каждый год»

Главный тренер сборной России Туомас Саммелвуо после заключительного матча против Туниса на Кубке мира (3:0) заявил, что международной федерации стоит подумать об изменении графика игр сборных. За последние четыре с половиной месяца сборная России провела с учетом товарищеских игр 42 матча.

— Хорошо, что игроки остались более — менее здоровы и вернутся в клубы без травм. Это очень важно. Нашей целью было посмотреть игроков перед Олимпиадой, чтобы были трудности с выбором состава. Мы проанализируем этот сезон через несколько недель и будем смотреть в будущее с верой. Хочу поблагодарить всех, нашего гида. Я знаю, что не всегда со мной легко ладить, но но она делала все что можно.

Нужно ли менять международный календарь? Да, нам нужно думать об этом. Каждый год одно и то же. Игроки и тренеры говорят о том, что они не машины. Это влияет на уровень игры. Вы видели, сколько здесь результатов типа — в одном сете 25:13, в следующем сразу 12:25. Я уже многое пережил с этой командой и в волейболе вообще и устал уже об этом думать, потому что ничего не меняется. К тому же у меня скоро клубный сезон. У меня нет времени много думать об этом. (смеется)

Кубок мира раз в четыре года, это сильный турнир, но может быть, надо что-то поменять со временем проведения или расписанием. Потому что после чемпионата Европы мы и Польша уже через три дня стартовали здесь. Это также влияло на то, что мы выбрали такой состав. Это реально тяжело. Но есть как есть. Я ни в коем случае не жалуюсь, — ответил тренер сборной России на вопрос корреспондента «СЭ» о необходимости изменений в календаре. (Дмитрий Кузнецов)