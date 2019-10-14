Туомас Саммельвуо: «Не смогли остановить американцев»

Главный тренер мужской сборной России Туомас Саммельвуо после поражения в матче Кубка мира против США (0:3) отметил, что подопечные не использовали свои шансы. Это шестое поражение в 10 матчах. Завтра Россия сыграет с Тунисом.

— Соперники хорошо действовали на подаче, приеме и в передачах, особенно после первого сета, — приводит слова Саммельвуо официальный сайт тура. — Мы не смогли их остановить. У нас были шансы, но мы их не использовали. Это отличные игры, в которых можно играть и учиться.