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Сборная Австралии разгромила Тунис в трех сетах

12:41

Сборная Австралии обыграла Тунис в матче группового этапа Кубка мира по волейболу — 25:21, 25:17, 25:21.

После 10 матчей Австралия с пятью очками занимает предпоследнее 11-е место, Тунис с 4 очками замыкает турнирную таблицу. Россия с 12 очками — на восьмой позиции.

Кубок мира. Мужчины

Групповой этап

Тунис — Австралия — 0:3 (21:25, 17:25, 21:25)

Дополнительная информация

https://volleyball.sport-express.ru/men/worldcup/2019/?from=header-main-menu

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