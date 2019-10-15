Сборная Бразилия в трех сетах обыграла Италию на Кубке мира
10:37
Сборная Бразилии, ставшая досрочно победителем Кубка мира, обыграла Италию в матче группового этапа турнира — 3:0 (25:20, 25:22, 25:15).
Таким образом, бразильцы во всех 11 матчах Кубка мира одержали победы, Италия же из 11 матчей 5 выиграла и 6 проиграла. Итальянская команда гарантированно не сможет подняться выше седьмого места.
Кубок мира. Мужчины
Групповой этап
Италия — Бразилия — 0:3 (20:25, 22:25, 15:25)
15 октября.
Дополнительная информация
https://volleyball.sport-express.ru/men/worldcup/2019/?from=header-main-menu
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