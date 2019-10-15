Сборная Бразилия в трех сетах обыграла Италию на Кубке мира

Сборная Бразилии, ставшая досрочно победителем Кубка мира, обыграла Италию в матче группового этапа турнира — 3:0 (25:20, 25:22, 25:15).

Таким образом, бразильцы во всех 11 матчах Кубка мира одержали победы, Италия же из 11 матчей 5 выиграла и 6 проиграла. Итальянская команда гарантированно не сможет подняться выше седьмого места.

Кубок мира. Мужчины

Групповой этап

Италия — Бразилия — 0:3 (20:25, 22:25, 15:25)

15 октября.