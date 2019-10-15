Центральный блокирующий волейбольной сборной России Иван Яковлев в беседе с корреспондентом «СЭ» назвал результат прошедшего в Японии Кубка мира «не очень положительным». Россияне заняли 8-е место из 12 участников.

— Иван, вы — лучший блокирующий турнира, поздравляю. За это что-то дают вообще?

— Обычно дают статуэтку, но тут сказали, что символическую сборную будут выбирать из первой четверки команд. А мы не в ней. Вот так.

— Кого «чехлить» было наибольшим кайфом?

— Всех. (смеется)

— Как оценить командный результат на Кубке мира?

— Турнирная таблица говорит сама за себя, находимся ближе к концу.

— Шестые, в середине.

— Да, но по сути... Это не тот результат, который должна показывать Россия. Результат не очень положительный, так оценю.

— Что это — несыгранность, что-то другое?

— Факторов много. Но что бы я ни сказал, это все будут бессмысленные отговорки. Значит, на данный момент мы достойны этого.

— Тем не менее, вас японцы очень полюбили, дарят портреты.

— Этот шарж мне подарили болельщики с Тайваня. Заранее написали в Instagram, что хотят сделать подарок. (Дмитрий Кузнецов)