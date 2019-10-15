Центральный блокирующий волейбольной сборной России Иван Яковлев в беседе с корреспондентом «СЭ» положительно оценил опыт участия в Кубке мира-2019. Россияне заняли восьмое место из 12 участников.

— Отдохнуть будет время?

— Мы завтра днем прилетаем в Москву, послезавтра уже тренировка в клубе. На отдых — один день.

— Чисто полежать в кровати.

— Мне еще машину надо перегнать из Москвы в Питер. Думаю, ночью уже приеду, посмотрим по состоянию. Но сам день проведу дома, скорее всего. Переакклиматизация опять, надо восстановиться, потому что через день уже клубный сезон.

— Не перебор ли — столько игр сборной за четыре месяца?

— Я первый раз в ней, мне все было в новинку, все интересно. Каждый матч важен, сколько есть, столько и надо играть. Но усталость, конечно, накопилась.

— Этот турнир был для российских волейболистов возможностью заявить о себе перед Олимпиадой. Свое выступление с этой точки зрения как оцените?

— Это был полезный опыт — турнир с 11 играми и только двумя выходными, отличная практика. Но себя мне оценивать сложно. Все, что от меня зависит, я делаю, показываю максимум. Дальше — видение тренера. Я себя туда отправить не могу. И не могу сказать, достоин вызова или нет. Но желание представлять Россию на таком уровне бешеное. (Дмитрий Кузнецов)