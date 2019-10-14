Сборная Бразилии обыграла Японию на Кубке мира и досрочно выиграла турнир
15:54
Сборная Бразилии обыграла Японию в матче группового этапа Кубка мира по волейболу — 3:1 (25:17, 24:26, 25:14, 27:25).
Сборная Бразилии с 29 очками после 10 игр уверенно лидирует в турнирной таблице, Япония с 20 очками — четвертая.
Кубок мира. Мужчины
Групповой этап
Япония — Бразилия — 1:3 (17:25, 26:24, 14:25, 25:27)
14 октября.
Дополнительная информация
https://volleyball.sport-express.ru/men/worldcup/2019/?from=header-main-menu
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