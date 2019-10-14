Сборная Бразилии обыграла Японию на Кубке мира и досрочно выиграла турнир

Сборная Бразилии обыграла Японию в матче группового этапа Кубка мира по волейболу — 3:1 (25:17, 24:26, 25:14, 27:25).

Сборная Бразилии с 29 очками после 10 игр уверенно лидирует в турнирной таблице, Япония с 20 очками — четвертая.

Кубок мира. Мужчины

Групповой этап

Япония — Бразилия — 1:3 (17:25, 26:24, 14:25, 25:27)

14 октября.