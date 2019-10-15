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Яременко — о выступлении России на Кубке мира: «Успешным результат не назвать»

12:05
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Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко подвел итоги выступления сборной России на Кубке мира. Российская команда стала на турнире шестой.

— Выступление должно было быть лучше, — цитируют «РИА «Новости» Яременко. — Без учета состава, который смог поехать в Японию, сборная России должна была побеждать Австралию и Аргентину, бороться с Японией. Результат мог быть другим. Не так, как хотелось бы, выступила команда. Успешным ее результат не назвать.

Сезон сборных получился тяжелейшим. Большая физическая и психологическая нагрузка. Важно было дать поиграть в Японии молодым доигровщикам Федору Воронкову и Антону Семышеву, проверить Ярослава Подлесных. Ребята получили международный опыт, которого у них не было.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191015/1559798601.html

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