Стали известны все призеры Кубка мира по волейболу среди мужчин.

Ранее досрочно стала победителем турнира сборная Бразилии. За один матч до конца турнира бразильцы с 29 очками стали недосягаемыми для соперников.

Второе место заняла сборная Польши, обыгравшая сегодня Иран (3:0). В активе у поляков 28 очков.

Третьей стала команда США. Американцы обыграли сборную Египта (3:1) и набрала 27 очков.