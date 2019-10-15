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Новости   //    Волейбол   //    Кубок мира

Польша завоевала серебро Кубка мира, сборная США — бронзу

08:46

Стали известны все призеры Кубка мира по волейболу среди мужчин.

Ранее досрочно стала победителем турнира сборная Бразилии. За один матч до конца турнира бразильцы с 29 очками стали недосягаемыми для соперников.

Второе место заняла сборная Польши, обыгравшая сегодня Иран (3:0). В активе у поляков 28 очков.

Третьей стала команда США. Американцы обыграли сборную Египта (3:1) и набрала 27 очков.

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