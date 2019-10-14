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Сборная Аргентины обыграла Египет на Кубке мира, Польша разгромила Канаду в трех сетах

10:40

Сборная Аргентины обыграла Египет в матче группового этапа Кубка мира по волейболу — 3:1 (25:27, 25:17, 25:22, 25:17).

В другом матче дня Польша в трех сетах обыграла Канаду — 3:0 (25:23, 26:24, 25:20). После 10 матчей у Польши 26 очков и промежуточное второе место, у Аргентины 16 очков и пятая позиция, у Канады 11 очков и девятое место, у Египта 10 очков и восьмое место.

Кубок мира. Мужчины

Групповой этап

Аргентина — Египет — 3:1 (25:27, 25:17, 25:22, 25:17)

Тунис — Египет — 3:1 (25:23, 14:25, 25:17, 25:18)

13 октября.

Дополнительная информация

https://volleyball.sport-express.ru/men/worldcup/2019/?from=header-main-menu

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