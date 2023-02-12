Лидера остановили в Казани. Московское «Динамо» разгромили в волейбольном дерби

Сильнейшая команда женского чемпионата России потерпела второе поражение в сезоне.

Вслед за несколькими турами в мужской суперлиге, изобиловавшими громкими афишами, время битвы лидеров пришло и у девушек. Московское «Динамо» с самой осени идет по турнирной дистанции словно бульдозер — 17 побед в 18 матчах, победа в Кубке России. Но теперь ему предстояло сложнейшее испытание.

Казанское «Динамо-Ак Барс» сейчас не такая всесокрушающая сила, как пару лет назад. Девушки из столицы Татарстана в нынешнем чемпионате уже успели уступить по разу всем конкурентам по золотой гонке и закономерно идут четвертыми. Но ведь и трофей у них в этом сезоне есть — Суперкубок, взятый у «Локомотива». Поэтому недооценивать команду Ришата Гилязутдинова ни в коем случае нельзя.

«Динамо-Ак Барс» — «Динамо» Москва. ЖВК «Динамо-Ак Барс»

Возрождение интриги

А еще болельщики с нетерпением ждали дуэли двух лучших атакующих игроков чемпионата — москвички Наталии Гончаровой и казанской доминиканки Гайлы Гонсалес. В первом круге россиянка уверенно перестреляла соперницу и стала лучшей в составе обеих команд. В общем, ожидания от динамовского дерби были максимально высокими. Особенно после триллера, который «Динамо-Ак Барс» выдало во встрече с «Локомотивом» два тура назад.

На площадке же все вышло куда как прозаичнее. Так что поводы для огорчения получили не только болельщики команды гостей, но даже те, кто не поддерживает ни одну из команд. Настолько солидной получилась победа «Динамо-Ак Барса». Очень здорово выглядела Гонсалес, которая в одиночку затащила концовку первого сета и продолжила в том же духе. Да и вообще вся казанская команда провела отличный матч — мощные атаки, настоящая стена на блоке. А вот у лидеров москвичек игра не пошла, не помогли и замены Константина Ушакова. Гончарова всю третью партию провела в запасе, как и бывший капитан казанского клуба Евгения Старцева. Лучшей иллюстрацией преимущества хозяек стали 10 матчболов, заработанные в третьей партии. Для победы, впрочем, понадобилось всего два.

Победная серия «Динамо» остановилась на отметке в 9 встреч. А «Локомотив» за день до битвы двух динамовских клубов не без труда, но обыграл «Протон». И сократил отставание до четырех очков. Саратовская команда, выстрелившая на старте сезона, дала бой чемпионкам в каждой партии. Однако у «Локо» шикарный матч провела Татьяна Кадочкина, затерзавшая оборону хозяек, здорово работал блок, и в ключевые моменты встречи чемпионки каждый раз оказывались впереди.

«Динамо-ЛО» — «Зенит-Казань». ВК «Зенит-Казань»

Победы на классе

Возможно, волейболистки «Динамо-Ак Барса» держат в уме пример земляков из мужского «Зенита», которые тоже начинали сезон не слишком уверенно, но неделю назад вышли в единоличные лидеры. И календарь позволяет команде Алексея Вербова надеяться, что первое место в регулярке уже не уйдет. Уже в новом статусе «Зенит-Казань» переиграл «Динамо» из Ленобласти. Соперникам удалось забрать только третью партию, в которой Вербов решил дать отдых лидерам, а их сменщики в игру не попали.

По похожему сценарию забрали три очка и московские динамовцы, в центральном матче тура принимавшие «Кузбасс». Свои моменты славы получили и Антон Семышев, и Илья Власов, и, конечно, Ярослав Подлесных с Цветаном Соколовым. «Динамо» уверенно взяло две партии, но потом гости уперлись, и итоговую победу пришлось выгрызать.

Прервал серию из трех поражений подряд недавний лидер «Зенит». Петербуржцы прибыли в Минск настолько заряженными, что даже без Егора Клюки разгромили «Строитель» за 71 минуту. Гонка за второе место продолжается.

Суперлига. Мужчины

22-й тур

«Динамо-ЛО» — «Зенит-Казань» — 1:3 (18:25, 16:25, 25:21, 17:25)

«Нефтяник» — АСК — 0:3 (11:25, 22:25, 21:25)

«Строитель» — «Зенит» — 0:3 (14:25, 22:25, 17:25)

«Белогорье» — «Локомотив» — 1:3 (19:25, 25:21, 17:25, 23:25)

«Динамо» — «Кузбасс» — 3:1 (25:16, 25:18, 24:26, 25:23)

«Нова» — «Югра-Самотлор» — 3:2 (25:20, 18:25, 25:21, 20:25, 15:13)

«Енисей» — «Факел» — 1:3 (20:25, 17:25, 26:24, 20:25)

«Урал» — «Газпром-Югра» — 3:0 (25:23, 25:20, 25:20)



Суперлига. Женщины

19-й тур

«Тулица» — «Уралочка-НТМК» — 3:0 (25:23, 25:23, 25:19)

«Динамо-Метар» — «Липецк» — 3:1 (25:13, 21:25, 25:17, 25:17)

«Динамо» Кр — «Минчанка» — 3:0 (25:21, 25:18, 25:21)

«Ленинградка» — «Спарта» — 3:0 (25:18, 25:23, 25:15)

«Протон» — «Локомотив» — 1:3 (22:25, 27:25, 19:25, 20:25)

«Енисей» — «Заречье-Одинцово» — 3:1 (25:27, 25:17, 25:10, 25:14)

«Динамо-Ак Барс» — «Динамо» М — 3:0 (25:20, 25:21, 25:15)