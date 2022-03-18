«Зенит-Казань» обыграл «Кузбасс», «Локомотив» уступил «Факелу» в чемпионате России

18 марта завершились три матча 22-го тура мужского чемпионата России по волейболу.

«Енисей» обыграл «Газпром-Югру» со счетом 3:0. «Факел» дома обыграл новосибирский «Локомотив» со счетом 3-0. «Кузбасс» уступил казанскому «Зениту» (1-3).

«Зенит» занимает первое место в турнирной табличе чемпионата России, наюбрав 61 очко в 21 матчах. На втором месте «Локомотив» (47 очков), на третьем — «Динамо» (45 очков).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

22-й тур

«Енисей» (Красноярск) — «Газпром-Югра» (Сургут) — 3:0 (25:22, 25:12, 25:13)

«Факел» (Новый Уренгой) — «Локомотив Н» (Новосибирск) — 3:0 (26:24, 29:27, 25:22)

«Зенит-Казань» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 3:1 (25:19, 25:15, 20:25, 25:12)

18 марта.