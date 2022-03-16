«Зенит» из Санкт-Петербурга выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с волейболистом Пашицким

15 марта игрок «Зенита» из Санкт-Петербурга Дмитрий Пашицкий провел в Польше пресс-конференцию вместе с президентом и главным тренером волейбольного клуба «Трефл» (Гданьск) Дариушем Гадомским и Михалом Винярским. На этом мероприятии волейболист появился в официальном клубном поло команды «Трефл».

На пресс-конференции президентом клуба было сказано, в частности, следующее: «К сожалению, добиться «мирного» расторжения контракта Дмитрия с российским клубом не удалось. Пашицкий разорвал контракт с Санкт-Петербургом, но для того, чтобы он смог выступать в другой стране, необходимо согласие Всероссийской федерации волейбола. ВФВ не хочет выдавать такое согласие, поэтому в такой ситуации должна вмешаться Международная федерация волейбола (FIVB). Мы прилагаем все усилия, чтобы урегулировать формальности с FIVB не позднее завтрашнего дня и представить Дмитрия как игрока чемпионата Польши. Я очень надеюсь, что в этом необычном случае мы можем рассчитывать на эффективные действия FIVB».

«Зенит» на официальном сайте выступил с заявлением по поводу данной ситуации.

«Когда Дмитрий Пашицкий получил травму в матче чемпионата России с кемеровским «Кузбассом», по ходу которого он был заменен, «Зенит» пошел игроку навстречу и согласился отпустить его в бессрочный отпуск для самостоятельного лечения и решения личных проблем. Ни для кого не секрет, что на момент начала спецоперации на Украине на территории страны находились родственники Дмитрия, поэтому волейболист тяжело переживал начало конфликта, о чем и написал 2 марта на своей официальной странице в Facebook. Наш клуб отнесся к этой проблеме с пониманием и не возражал против того, что игрок временно покинет команду. Попыток категорически настоять на том, что Дмитрию предстоит продолжить выполнение своих профессиональных обязанностей согласно действующему контракту, с нашей стороны не было.

Соглашение Дмитрия Пашицкого с «Зенитом» действует, контракт с игроком не расторгнут, что он опять же недавно подтвердил очередной публикацией на своей официальной странице в Facebook.

В этой ситуации мы удивлены тем фактом, что Дмитрий, во-первых, появляется на пресс-конференции и на тренировках в экипировке другого волейбольного клуба, во-вторых, из уст представителей этого клуба звучат слова о том, что контракт Пашицкого с «Зенитом» уже разорван. Это не соответствует действительности.

Уважаемый Дмитрий, если уже сегодня выяснится, что в силу создавшихся обстоятельств Вы действительно окажетесь де-юре игроком команды «Трефл» (Гданьск), то нам останется только сделать выводы из этой крайне неприятной ситуации. Хотелось бы сказать, что в конце февраля и начале марта далеко не одна российская команда столкнулась с необходимостью отпускать своих игроков, в том числе и ключевых, непосредственно по ходу сезона. В это непростое время клубы повсеместно идут навстречу спортсменам и не препятствуют их отъезду и корректному расторжению контрактов. Точно так же готовы были поступить и мы. В том случае, если бы Вы, Дмитрий, еще находясь в Санкт-Петербурге, выразили бы внятное желание официально покинуть «Зенит» из-за определенных проблем, то Вас бы поняли. А сейчас мы Вас уже не очень понимаем. Нам жаль, что история Вашего сотрудничества с «Зенитом» завершается таким образом», — говорится в заявлении.