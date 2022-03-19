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Сегодня, 11:12

Волейболист, бросивший «Зенит», дебютировал в составе «Гданьска»

Бывший блокирующий «Зенита» Пашицкий провел матч в составе «Трефла»
Отдел спорта «СЭ»
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Бывший блокирующий петербургского «Зенита» Дмитрий Пашицкий провел матч чемпионата Польши по волейболу в составе команды «Трефл» (Гданьск). 34-летний игрок набрал 12 очков, однако его новый клуб уступил «Ольштыну» со счетом 1:3. После игры уроженец Киева, получивший в 2020 году российский паспорт, заявил, что хотел бы выступать в Гданьске до конца своей карьеры.

Ранее в «Зените» выражали недоумение в связи с тем, что Пашицкий разорвал контракт с питерским клубом в одностороннем порядке и начал тренировки в составе «Трефла», не урегулировав всех вопросов с прежним работодателем. Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко в интервью «Российской газете» назвал Пашицкого «приспособленцем».

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