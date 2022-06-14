Волейболистка Парубец — о слезах из-за Карполя: «Если он кричит, то по делу»

Экс-волейболистка «Уралочки» Ксения Парубец, перешедшая в межсезонье в калининградский «Локомотив», в интервью «СЭ» рассказала о взаимоотношениях с 84-летним тренером команды Николаем Карполем:

— Николай Васильевич вообще сложный человек? Многие из нас выросли на этих видео, как он орет в тайм-аутах. И для многих укоренился этот образ мужика, орущих на бедных девушек.

— Я бы не сказала, что он сложный человек. Благодаря ему я стала той, кем сейчас являюсь. С ним легко общаться, особенно тет-а-тет. С ним интересно. Просто он ходячая Википедия. Помнит, что произошло 30-40 лет назад, а я название лекарства не могу вспомнить. И он столько всего знает! Иногда кажется, что вместо головы у Николая Васильевича жесткий диск.

Насчет того, что говорят, мол, он орет — да, он может прикрикнуть. Сейчас этого меньше, но когда я только пришла в «Уралочку», мне тоже доставалось. И до слез доводил, и обижалась я на него. Но он кричит по делу, никогда не кричал просто так. Хочешь — обижайся, хочешь — нет, но со временем понимаешь, что он говорил правду. То есть он никогда ничего не выдумывал, чтоб накричать. Может, это все было из-за моего возраста. Сейчас до меня доходит по-другому.

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