Волейбол
Россия
Новости Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 10:00

Волейболистка Парубец: «Верю, что сборная России будет на Олимпиаде-2024»

Волейболистка Парубец высказалась о работе с Карполем и фразе Воронкова
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ксения Парубец.
Фото ВК «Уралочка»
Ксения Парубец (№13).
Фото «Уралочка»
Николай Карполь.
Фото ВК «Уралочка»
Андрей Воронков.
Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
1/4
Интервью чемпионки Европы Ксении Парубец, перешедшей из «Уралочки» в «Локомотив».

Финальные серии в российских игровых видах спорта в этом сезоне можно было показывать вместо голливудских триллеров в пустующих российских кинотеатрах. В баскетболе «Зенит» и ЦСКА довели противостояние до семи матчей, в гандболе «Чеховские медведи» одолели тех же армейцев только за счет гостевых голов, в мини-футболе вообще выиграла команда с седьмого места в регулярке, «Газпром-Югра». Но если бы среди этих триллеров вручался «Оскар», он однозначно ушел бы женской волейбольной Суперлиге и «Локомотиву» с «Уралочкой». Здесь было все: 84-летний Николай Карполь на скамейке, концовки со счетом 33:31, тай-брейк в пятом матче, скандалы и очень, очень много «качелей» и эмоций.

Андрей Воронков. «Два года дисквалификации Воронкову — перебор. Это не расизм». Острое интервью Гранкина

27-летняя Ксения Парубец в этой серии была лидером серебряной «Уралочки», а теперь переходит в золотой «Локомотив». «СЭ» расспросил Ксению о финале, Карполе и будущем, своем и российского волейбола. И хотя чемпионка Европы-2015 не так часто говорит с прессой, даже из екатеринбургской пробки она выдала яркое интервью — можете проверить.

Никакого негатива в отношении русских в Дубае не встретила

Ксения, надеюсь, у вас тоже были длинные выходные, как у всех? Пололи грядки и все такое.

Нет, я как раз начала тренироваться (смеется). Занимаюсь одна, хожу на фитнес с тренером. Все-таки колено дает о себе знать, и надо набирать мышечную форму. И грядок у меня нет. Живу в коттеджном поселке, но у меня газон и елочки.

Как вам Дубай?

Ох, Дубай... Отлично. Мы были в Эмиратах на Новый год, но в соседней Шардже — тоже дорогое место. И когда с супругом уезжали, я произнесла такую фразу: «Если нам закроют сюда въезд, я не расстроюсь». Там не очень понравилось. В этот раз, когда улетали, я сказала: «Хоть бы нам не закрыли въезд!» Повеселились на славу, Катьку Евдокимову там встретили с ее мужем. Но очень жарко, +41, нигде такого не видела. В 11 часов уже шли в номер, на пляже дышать нечем.

А откуда вы знали, что нам въезд начнут закрывать? У вас дар ясновидения?

Это было еще в 2019 году. И сказала я просто так... Но кто ж знал.

Алексей Спиридонов. «Особой тяги к дому я не испытываю». Волейболист Спиридонов — об отъезде в Катар

С русофобией, о которой столько говорят, встретились?

Вообще прекрасное отношение. Все спокойно общаются, доброжелательны, помогают, много русскоговорящих, в том числе и персонала.

Давайте проведем ликбез для тех, кто хочет полететь за границу летом. Как там платить?

Российские карточки можно оставить дома, они вам не понадобятся. Мы здесь купили доллары и поехали с наличкой, рассчитали нам хватило. Если сильно припрет — есть люди, которые могут помочь. Переводишь онлайн, тебе дают взамен дирхамы. А так снять деньги ты не сможешь. Вообще, мысли о зарубежной карте после такого есть — приобрести в условном Казахстане. Но это тоже дорого.

Ксения Парубец (№13). Фото "Уралочка"
Ксения Парубец (№13).
«Уралочка»

У меня было два варианта: уход в другой клуб или декрет

В «Локомотив», видимо, вы перешли, тоже чтобы к морю быть поближе.

На море была там, кстати, один раз со сборной. Хочется искупаться если будем на сборах в Зеленоградске, например.

Но если серьезно — 14 лет в «Уралочке». Когда наступил момент, когда вы решили уйти?

(Вздыхает.) Я достаточно долго в «Уралочке», выросла здесь. Все равно хочется что-то поменять. У меня было два варианта: уходить в другой клуб или в декрет, но после Олимпиады. Декрет мой накрылся после травмы. Как говорится, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Я не успела восстановиться до Токио, и планы мои рухнули. Оставался год в «Уралочке», и я решила что-то менять. Хотела остаться в волейболе, о чем объявила, и начали поступать предложения. Появился Калининград все предложенные им условия меня устраивали. С семьей долго обсуждала, с мамой, супругом. И пришла к выводу, что хочу перейти в «Локо».

Давайте обострю: вам же хочется выигрывать титулы, наверное? А с «Уралочкой» это делать сложно.

Не сказала бы, нет. У «Уралочки» действительно были все места, кроме первого. Но серебро и бронза тоже достигались тяжело. Я очень рада, что эти медали я получала именно с «Уралочкой». Золота, конечно, тоже хочется. Но вот что-то не получалось, сама не могу понять что. Два раза мы были близки к первому месту. В 2016 году с московским «Динамо». Но там, наверное, не хватило Шинед Джек, с ней произошла неприятная история (волейболистка потеряла сознание на разминке перед финалом. Прим. «СЭ») И там у нас тоже был равный счет. Да, 3-0, но все партии закончились 25:23.

Про финал этого года я вообще молчу. Это не финал, а финалище! Вроде бы все были в равных условиях. Видимо, реально не хватило какой-то удачи.

Но у «Уралочки» все же бюджет поменьше, чем у наших топ-клубов, часто говорят, что через нее много молодых игроков проходит. Может, не в титулах счастье?

Да, я тоже часто слышу, что «Уралочка» выращивает игроков, это так. Я тоже выросла в «Уралочке» и счастлива этому. И благодарна Николаю Васильевичу Карполю за то, что он поверил в меня. Благодаря ему я стала тем, кем сейчас являюсь. Думаю, все еще впереди. И я очень желаю екатеринбургскому клубу медалей, в том числе и золота. Хотя... Насчет золота не знаю (смеется). Не могу сказать, что буду за нее прямо болеть. Но удачи ей, а время покажет.

Можно сказать, что вы хотели бы повторения финала, например. Вы с «Локомотивом» чемпионка, а «Уралочке» — серебро. Они же не обидятся.

Почему нет? Этот финал был очень интересный, за восемь лет у меня такого никогда не было, да такое впервые в жизни! Я бы с удовольствием повторила. Даже не обязательно с «Уралочкой», пусть «Локомотив» с кем-нибудь еще сыграет, это не принципиально. Это было очень тяжело. Но интересно.

Как вы потом психологически отходили? Просто на диване лежали? Или успокоительное, вино?

После финала мы сразу сели в самолет, летели четыре часа. Но вообще не спали, потому что с нами летели болельщики, которые приезжали нас поддержать, это был чартер. Явно не до сна было, все галдели, пели, кто-то танцевал. Чего там только не происходило! Мы сначала были расстроены, все-таки это поражение. Но потом осознаешь, что серебро это тоже успех. На следующий день тоже заснуть не удалось, то есть я была как в коме. Просто выброшенный из жизни день. Вечером встретились с командой, отметили второе место, на следующий день — встреча с губернатором, а 15-го числа была свадьба у одной из наших девочек. И только через три дня я выдохнула, поняла, что все закончилось и я в отпуске. Могла просто посидеть дома или погулять с собакой по поселку.

А отпуск у волейболисток — как у простых смертных, 28 дней?

В каждом клубе по-разному. «Локо» собирает всех в городе 30 июня.

Николай Карполь. Фото ВК "Уралочка"
Николай Карполь.
ВК «Уралочка»

У Карполя вместо головы жесткий диск

Этот плей-офф прошел под знаком Карполя, ему 84 года, и многие из-за него болели за «Уралочку». Насколько глубоко он погружался в тренировочный процесс?

Скажу так: на протяжении восьми лет его на тренировках становилось все меньше и меньше. В последнем сезоне на тренировках его почти не было. Но иногда он мог зайти на вечернюю. С ним мы больше играли — доигровки, двусторонки, например. Ну и если недалеко лететь, он ехал с нами.

Калининградский &laquo;Локомотив&raquo; стал чемпионом России по&nbsp;волейболу среди женщин. «Уралочка-НТМК» проиграла золотой тай-брейк. Но 84-летний Карполь — все равно герой!

Байки травит на тренировках? «Вот в наше время...»

У нас каждая тренировка начиналась с истории. Спортивной, литературной, из математики — без разницы. Во время тренировки тоже бывало: закончится упражнение, и он начинает рассказывать что-нибудь, мировые новости. Это все очень познавательно и интересно, только во время тренировки ты начинаешь остывать (смеется). Для здоровья это не очень хорошо — когда ты снова приступил к работе, а плечи или колени уже холодные. У Николая Васильевича в принципе более спокойные тренировки. Минут 20 делаем что-нибудь, потом слушаем минут 10, как надо делать правильно. Классные тренировки большую часть времени стоим, ничего не делаем (смеется). У Михаила Васильевича, его внука, более интенсивно все упражнения на счет, а это сразу азарт, хочется победить. Но и те и другие тренировки очень быстро проходят.

Есть какие-то истории, которые врезались в память?

Его любимая фраза что даже советский циркач Филатов медведя на велосипеде научил ездить, а у меня не получается вас научить элементу. Историй очень много. Только у меня на фамилии память не очень.

Ну, в «Уралочке» достаточно одну фамилию Карполь выучить.

Да, думаю, если меня разбудят ночью, я ее за секунду вспомню.

Он вообще сложный человек? Многие из нас выросли на этих видео, как он орет в тайм-аутах. И для многих укоренился этот образ мужика, орущего на бедных девушек.

Я бы не сказала, что он сложный человек. С ним легко общаться, особенно тет-а-тет. С ним интересно. Просто он... ходячая «Википедия»! Он помнит, что произошло 30-40 лет назад, а я название лекарства не могу вспомнить. И он столько всего знает! Иногда кажется, что вместо головы у Николая Васильевича жесткий диск.

Насчет того, что говорят, мол, он кричит, — да, он может прикрикнуть. Сейчас этого меньше, но когда я только пришла в «Уралочку» — мне тоже доставалось. И до слез доводил, и обижалась я на него. Но он кричит по делу, никогда не кричал просто так. Хочешь обижайся, хочешь нет, но со временем понимаешь, что он говорил правду. То есть он никогда ничего не выдумывал, чтоб наорать. Может, это все было из-за моего возраста. Сейчас до меня доходит по-другому.

Уникально, но ваша мама тоже играла под его руководством. Советовала, как себя лучше вести?

Говорила, что нужно к нему прислушиваться, все впитывать, как губка. Что-то получилось, что-то нет. Мы же не роботы, в конце концов.

Есть семейное соревнование, цель догнать маму по титулам? «Локомотив» может этому поспособствовать.

Конечно, хотелось бы. У каждого спортсмена есть желание выиграть Олимпиаду. Конечно, хочется по титулам быть выше мамы, но кажется, что это уже невозможно. Прежде всего из-за возраста. Что-то я пропустила, где-то удача была не на моей стороне. Но сравняться с ней по титулам со сборной шанс есть, в плане Олимпиады. У меня впереди 2024 год все-таки...

Впереди ли он, есть вопрос.

Вот да. Но очень надеюсь, еще два года есть. Скрещиваем пальцы и ждем. По чемпионатам России — семь я уже не выиграю, не догоню. Хотя кто знает, как повернется жизнь?

И ваше колено.

Да, зависит от моего здоровья. Пока оно будет позволять, я буду играть.

Андрей Воронков. Фото Никита Успенский, архив «СЭ»
Андрей Воронков.
Никита Успенский, Фото архив «СЭ»

Никак не думала, что Воронкова дисквалифицируют на два года

Финал запомнился фразой тренера «Локомотива» Андрея Воронкова, которую признали оскорблением, и теперь он дисквалифицирован на два года. Как вы восприняли эту ситуацию?

(Вздыхает.) Когда мне поступило предложение от «Локомотива», я хотела поработать с Андреем Геннадьевичем. Это был тоже один из стимулов перейти. То, что произошло в финале... Обидно, что так произошло. Жалко, что его на два года дисквалифицировали. Получается, я могу с ним так и не поработать (смеется). Были слухи, что снизят наказание на шесть месяцев, на год. Но я никак не думала, что его дисквалифицируют за это на два года. Меня как рок преследует будто.

Андрей Воронков. Невероятный прецедент в российском спорте. Топ-тренера за расизм изгнали на два года

И разрешите я еще вам испорчу настроение. Российский волейбол изолирован сейчас от международного, вы только что упомянули Олимпиаду. Не было апатии, когда стало известно об отстранении российских клубов и сборной?

Когда сказали, что не будет Лиги чемпионов, конечно, было обидно. «Уралочка» тоже играла в еврокубках. Когда ты играешь в своем чемпионате, ты знаешь соперников от А до Я. Конечно, никогда не знаешь, как Луна повернется, готовишься, но все же в Европе совершенно другой уровень игры. В Турции, Италии собраны лучшие, с ними реально интересно. Жалко, что этого теперь не будет. Может, все-таки ситуация наладится в следующем сезоне и нам разрешат играть. Верю в это.

Здорово, что у нас еще есть верящие люди. Последнее: почему вы так редко даете интервью? Вы же классно говорите.

А я вообще не люблю интервью давать. В «Локомотиве» еще не догадываются, как будут из меня клещами слова тащить. Там еще и петь придется, и сниматься, а когда я хожу в караоке, то мне кажется, что у меня микрофон выключают специально (смеется).

Но как тогда волейбол поднимать?

Знаете, мне тут недавно дали слово на встрече с губернатором — у меня сердце в пятки и обратно успело проделать путь раза три. И я подумала: лучше играть, чем говорить.

Но говорите вы классно.

Надеюсь, играю тоже ничего. И в «Локомотиве» продолжу в том же духе.

Волейбол
Николай Карполь
1
2
Читайте также
Главная проблема возрастного ценза — будущее парного катания. Мы рискуем потерять многие пары
Полутяжелый вес в боксе станет российским. Не помешает даже канадский флаг Бетербиева перед боем со Смитом-младшим
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Ласицкене пока не получила ответ президента МОК Баха на свое письмо
Ряд членов Европейской конфедерации фехтования внесли предложения по исключению российской
Буре: «ФХР работает над тем, чтобы к России относились как минимум с уважением»
ВАДА призывает международные федерации заново открыть дела на российских спортсменов. Все из-за гребли
Российских дзюдоистов пустили на международные соревнования! Это большой прецедент
Олимпийский чемпион по гребле Дьяченко дисквалифицирован на 4 года за допинг
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

С ним женская сборная переживала золотую эпоху. Ушел из жизни Владимир Кузюткин
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости