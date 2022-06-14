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Сегодня, 11:16

Волейболистка «Локомотива» прокомментировала фразу Воронкова об «обезьяне»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская волейболистка Ксения Парубец, перешедшая из «Уралочки» в «Локомотив», в интервью «СЭ» выразила удивление двухлетней дисквалификацией тренера Андрея Воронкова. В финальном матче между этими командами Воронков предположительно назвал «обезьяной» экс-партнершу Парубец кубинку Айламу Монталво.

— Когда мне поступило предложение от «Локомотива», я хотела поработать с Андреем Геннадьевичем. Это был тоже один из стимулов перейти. То, что произошло в финале — это обидно за то, что так произошло. Жалко, что его на два года дисквалифицировали. Получается, я могу с ним так и не поработать. (смеется) Были слухи, что снизят наказание на шесть месяцев, на год. Но я никак не думала, что его дисквалифицируют за это на два года. Меня как рок преследует будто, — сказала Парубец.

Полностью интервью с Ксенией Парубец читайте на сайте «СЭ»

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