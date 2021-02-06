«Уралочка» победила «Ленинградку» на тай-брейке
20:14
«Уралочка» принимала «Ленинградку» в матче женской суперлиги Париматч. Команда из Свердловской области одержала победу на тай-брейке.
Волейбол
Чемпионат России. Женщины
22-й тур
Липецк (Липецкая область) — Енисей (Красноярск) — 2:3 (21:25, 25:15, 25:17, 23:25, 12:15)
6 февраля.
Спарта (Нижний Новгород) — Протон (Саратов) — 0:3 (21:25, 25:27, 21:25)
6 февраля.
Тулица (Тульская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:0 (25:19, 25:23, 27:25)
6 февраля.
Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 3:2 (22:25, 25:27, 25:13, 25:21, 15:11)
6 февраля.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю