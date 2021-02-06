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«Уралочка» победила «Ленинградку» на тай-брейке

20:14
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«Уралочка» принимала «Ленинградку» в матче женской суперлиги Париматч. Команда из Свердловской области одержала победу на тай-брейке.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

22-й тур

Липецк (Липецкая область) — Енисей (Красноярск) — 2:3 (21:25, 25:15, 25:17, 23:25, 12:15)

6 февраля.

Спарта (Нижний Новгород) — Протон (Саратов) — 0:3 (21:25, 25:27, 21:25)

6 февраля.

Тулица (Тульская область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 3:0 (25:19, 25:23, 27:25)

6 февраля.

Уралочка-НТМК (Свердловская область) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 3:2 (22:25, 25:27, 25:13, 25:21, 15:11)

6 февраля.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/volleyball/L/women/russia/2020-2021/

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