Максим Михайлов останется в казанском «Зените»

Волейбольный клуб «Зенит» из Казани объявил, что в команде останется диагональный Максим Михайлов. Соглашение с 32-летним спортсменом рассчитано до конца сезона-2021/22, информирует пресс-служба клуба.

В составе «Зенита» Михайлов пять раз выиграл Лигу чемпионов, семь раз — чемпионат России, завоевал шесть Кубков страны и восемь Суперкубков, а также стал победителем клубного чемпионата мира-2017.