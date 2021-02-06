Волейбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Волейбол   //    Россия

Максим Михайлов останется в казанском «Зените»

18:30
Теги:

Волейбольный клуб «Зенит» из Казани объявил, что в команде останется диагональный Максим Михайлов. Соглашение с 32-летним спортсменом рассчитано до конца сезона-2021/22, информирует пресс-служба клуба.

В составе «Зенита» Михайлов пять раз выиграл Лигу чемпионов, семь раз — чемпионат России, завоевал шесть Кубков страны и восемь Суперкубков, а также стал победителем клубного чемпионата мира-2017.

Волейбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир