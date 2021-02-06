Московское «Динамо» обыграло петербургский «Зенит» и вышло в лидеры чемпионата

«Зенит» из Санкт-Петербурга потерпел поражение от московского «Динамо» в матче 21-го тура мужской суперлиги Париматч.

«Зенит» продолжает занимать 4-е место в чемпионате России. Столичное «Динамо» добилось девятой победы подряд и с 46 очками возглавило турнирную таблицу, обойдя кемеровский «Кузбасс» (45 очков).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

21-й тур

АСК (Нижний Новгород) — Нефтяник (Оренбург) — 3:1 (25:19, 27:25, 21:25, 25:21)

6 февраля.

Газпром-Югра (Сургут) — Югра-Самотлор (Нижневартовск) — 3:2 (25:13, 25:14, 17:25, 22:25, 15:13)

6 февраля.

Динамо-ЛО (Ленинградская область) — Урал (Уфа) — 3:0 (25:16, 25:21, 25:12)

6 февраля.

Зенит СПб (Санкт-Петербург) — Динамо М (Москва) — 1:3 (25:27, 33:31, 18:25, 16:25)

6 февраля.