Тренер молодежной команды «Липецка» оттаскала за волосы волейболистку

Тренер молодежной команды «Липецка» Людмила Степанова сорвалась на одну из спортсменок.

Она сначала толкнула девушку в плечо, а затем схватила ее за волосы. Выяснилось, что такое поведение она позволила по отношению к 20-летней связующей Екатерине Ильиной.

Инцидент на матча волейбольного "Липецка".

«Случай неприятный, как для клуба, так и для меня лично. И могу сказать, что Людмила Владимировна также сожалеет об этом поступке.

Я знаю ее давно и знаю только с хорошей стороны, как доброго и светлого человека. И я знаю, что данное поведение не характерно для нее.

Что послужило причиной данного инцидента, сложно сказать. И мне также сложно понять мотивы той травли, которую поголовно устроили в социальных сетях, в том числе и наши заслуженные спортсмены.

Я задаю вопрос всем, кто «требует» увольнения и лишения лицензии: «Вы никогда в своей жизни не совершали ошибки, о которых потом сожалели?»

Я нисколько не защищаю ее поведение в этой ситуации. Повторюсь, для меня лично это тоже неприемлемо и недопустимо. Но я думаю, что необходимо не только поддержать игрока, но и дать тренеру возможность реабилитировать себя», — заявил генеральный директор клуба Роман Пристовакин.

Эпизод произошел во время этапа молодежной лиги в Красноярске (20 — 23 января), однако видео появилось только сейчас.