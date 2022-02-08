Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 20:44

Тренер молодежной команды «Липецка» оттаскала за волосы волейболистку

Тренер молодёжной команды «Липецка» ударила волейболистку
Иван Шитик
Корреспондент
Инцидент на матча волейбольного &amp;quot;Липецка&amp;quot;.
Инцидент на матча волейбольного &amp;quot;Липецка&amp;quot;.
1/2

Тренер молодежной команды «Липецка» Людмила Степанова сорвалась на одну из спортсменок.

Она сначала толкнула девушку в плечо, а затем схватила ее за волосы. Выяснилось, что такое поведение она позволила по отношению к 20-летней связующей Екатерине Ильиной.

Инцидент на матча волейбольного "Липецка".
Инцидент на матча волейбольного "Липецка".
 

«Случай неприятный, как для клуба, так и для меня лично. И могу сказать, что Людмила Владимировна также сожалеет об этом поступке.

Я знаю ее давно и знаю только с хорошей стороны, как доброго и светлого человека. И я знаю, что данное поведение не характерно для нее.

Что послужило причиной данного инцидента, сложно сказать. И мне также сложно понять мотивы той травли, которую поголовно устроили в социальных сетях, в том числе и наши заслуженные спортсмены.

Я задаю вопрос всем, кто «требует» увольнения и лишения лицензии: «Вы никогда в своей жизни не совершали ошибки, о которых потом сожалели?»

Я нисколько не защищаю ее поведение в этой ситуации. Повторюсь, для меня лично это тоже неприемлемо и недопустимо. Но я думаю, что необходимо не только поддержать игрока, но и дать тренеру возможность реабилитировать себя», — заявил генеральный директор клуба Роман Пристовакин.

 

Эпизод произошел во время этапа молодежной лиги в Красноярске (20 — 23 января), однако видео появилось только сейчас.

1
0
Читайте также
«В разгар новой холодной войны американец приносит России медаль». Болельщики из США в шоке от Вика Уайлда
Развелся с русской звездой, был в депрессии из-за допинга, его записали в антиваксеры: как американец Вик Уайлд стал самым титулованным в сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Липецк» переиграл «Динамо-Метар»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости