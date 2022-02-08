В Федерации волейбола России отреагировали на инцидент с тренером «Липецка»

Генеральный секретарь Федерации волейбола России Александр Яременко в разговоре с «СЭ» рассказал о ходе разбирательства в отношении тренера молодежной команды «Липецка» Людмилы Степановой, сорвавшейся на игрока своей же команды.

«Мы разберемся с этой ситуацией. Вопрос уже поднят дисциплинарной комиссией. Какое-то время нужно, чтобы собрать все материалы. В этом случае никаких шаблонов, которые можно было бы применить к тренеру, нет. Нужно собрать все объяснительные, чтобы понять, что на самом деле произошло. Делать какие-то выводы пока рано», — сказал Яременко «СЭ».

Тренер молодежной команды «Липецка» Людмила Степанова сорвалась на одну из спортсменок.

Она сначала толкнула девушку в плечо, а затем схватила ее за волосы.

Эпизод произошел во время этапа молодежной лиги в Красноярске (20 — 23 января), однако видео появилось только сейчас.