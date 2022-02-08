Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 21:25

В Федерации волейбола России отреагировали на инцидент с тренером «Липецка»

Микеле Антонов

Генеральный секретарь Федерации волейбола России Александр Яременко в разговоре с «СЭ» рассказал о ходе разбирательства в отношении тренера молодежной команды «Липецка» Людмилы Степановой, сорвавшейся на игрока своей же команды.

«Мы разберемся с этой ситуацией. Вопрос уже поднят дисциплинарной комиссией. Какое-то время нужно, чтобы собрать все материалы. В этом случае никаких шаблонов, которые можно было бы применить к тренеру, нет. Нужно собрать все объяснительные, чтобы понять, что на самом деле произошло. Делать какие-то выводы пока рано», — сказал Яременко «СЭ».

Тренер молодежной команды «Липецка» Людмила Степанова сорвалась на одну из спортсменок.
Она сначала толкнула девушку в плечо, а затем схватила ее за волосы.

Эпизод произошел во время этапа молодежной лиги в Красноярске (20 — 23 января), однако видео появилось только сейчас.

1
0
Читайте также
«В разгар новой холодной войны американец приносит России медаль». Болельщики из США в шоке от Вика Уайлда
Развелся с русской звездой, был в депрессии из-за допинга, его записали в антиваксеры: как американец Вик Уайлд стал самым титулованным в сборной России
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тренер молодежной команды «Липецка» оттаскала за волосы волейболистку
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости