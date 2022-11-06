Московское «Динамо» переиграло казанское «Динамо» в женской суперлиге

Читать «СЭ» в

Московское «Динамо» переиграло казанское «Динамо» в матче женской суперлиги по волейболу.

Москвички на своей площадке сломили сопротивление соперниц в четырех сетах.

Чемпионат России. Женщины

6-й тур

Динамо (Москва) — Динамо (Казань) — 3:1 (21:25, 25:16, 25:18, 26:24)

6 ноября.

Спарта (Нижний Новгород) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 0:3 (21:25, 21:25, 16:25)

6 ноября.

Липецк (Липецкая область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 0:3 (21:25, 9:25, 23:25)

6 ноября.