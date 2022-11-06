Волейбол
Россия
Новости
Суперлига Париматч (мужчины) Календарь Париматч (мужчины) Суперлига Париматч (женщины) Календарь Париматч (женщины)
Главная
Волейбол
Россия

Сегодня, 19:34

Московское «Динамо» переиграло казанское «Динамо» в женской суперлиге

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Московское «Динамо» переиграло казанское «Динамо» в матче женской суперлиги по волейболу.

Москвички на своей площадке сломили сопротивление соперниц в четырех сетах.

Чемпионат России. Женщины

6-й тур

Динамо (Москва) — Динамо (Казань) — 3:1 (21:25, 25:16, 25:18, 26:24)

6 ноября.

Спарта (Нижний Новгород) — Ленинградка (Санкт-Петербург) — 0:3 (21:25, 21:25, 16:25)

6 ноября.

Липецк (Липецкая область) — Динамо-Метар (Челябинск) — 0:3 (21:25, 9:25, 23:25)

6 ноября.

ВК Динамо (Казань)
ЖВК Динамо (Москва)
0
Читайте также
«Когда чувствуется предвзятость, меня это до слез расстраивает». Медведева — о новом партнере и контрасте с Милохиным
Карпин остается в сборной до лета 2024 года: подробности нового контракта
Президент Польши заверил, что новых уступок Брюсселю в вопросе реформ не будет
Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в зоне СВО
ВСУ выпустили шесть ракет HIMARS по Каховской ГЭС
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стали известны участники «Финала четырех» мужского Кубка России по волейболу
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости