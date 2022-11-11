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11 ноября, 21:19

«Локомотив» обыграл «Белогорье» в матче мужской суперлиги

Иван Шитик
Корреспондент
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11 ноября тремя матчами стартовал 7-й тур мужского чемпионата России по волейболу среди мужских команд.

В центральном матче игрового дня «Локомотив» из Новосибирска на своей площадке в трех сетах победил «Белогорье».

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

7-й тур

Локомотив Н (Новосибирск) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (25:17, 30:28, 25:21)

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Нова (Новокуйбышевск) — 3:1 (25:17, 25:19, 21:25, 25:20)

АСК (Нижний Новгород) — Нефтяник (Оренбург) — 3-1 (27:25, 20:25, 25:22, 25:20)

ВК Белогорье
ВК Локомотив (Новосибирск)
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