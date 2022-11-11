«Локомотив» обыграл «Белогорье» в матче мужской суперлиги
11 ноября тремя матчами стартовал 7-й тур мужского чемпионата России по волейболу среди мужских команд.
В центральном матче игрового дня «Локомотив» из Новосибирска на своей площадке в трех сетах победил «Белогорье».
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
7-й тур
Локомотив Н (Новосибирск) — Белогорье (Белгород) — 3:0 (25:17, 30:28, 25:21)
Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Нова (Новокуйбышевск) — 3:1 (25:17, 25:19, 21:25, 25:20)
АСК (Нижний Новгород) — Нефтяник (Оренбург) — 3-1 (27:25, 20:25, 25:22, 25:20)
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