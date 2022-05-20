«Локомотив» извинился за расистский скандал с волейболисткой «Уралочки» через неделю после матча

«Локомотив» выступил с заявлением в связи с расистским высказыванием тренера калининградцев Андрея Воронкова в адрес кубинской волейболистки «Уралочки» Аиламы Монталво.

В нем волейбольный клуб извинился за поведение российского специалиста, отметив, что эмоциональная фраза не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами.

Заявление «Локомотива», оказавшееся в распоряжении «СЭ»:

«Волейбольный клуб «Локомотив» искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с «Уралочкой-НТМК», — говорится в сообщении. — Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам. Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой-либо дискриминации. Об этом свидетельствует и то, что в составе нашей команды на протяжении четырех лет ее существования играли представители разных государств и национальностей, в том числе волейболистки из Германии, Кубы, Польши, Сербии, Голландии.



Заявление по ситуации, возникшей во время пятого матча финальной серии минувшего чемпионата, наш клуб не делал в ожидании официальной оценки и разбора этого момента на дисциплинарной комиссии, которая состоялась спустя неделю после матча. Особо подчеркиваем, что мы благодарны ВК «Уралочка-НТМК» и его руководству за уровень взаимодействия и отличную игру, которую обе команды показали по ходу финальной серии, ставшей настоящим украшением всего сезона.



Нам очень не хотелось, чтобы сложившаяся ситуация испортила впечатление от прекрасного волейбола и яркого финала. Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны. Мы еще раз приносим извинения ВК «Уралочка-НТМК», прекрасной волейболистке этой команды Аиламе Сесе Монталво, всем болельщикам, поклонникам волейбола и любителям спорта!»

12 мая «Локомотив» победил на тай-брейке екатенбургскую «Уралочку» и защитил титул чемпионок России. Воронков в ходе одного из тайм-аутов сказал: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?» За «Уралочку» выступала кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.

19 мая дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола после заседания посчитала целесообразным дисквалифицировать Воронкова на срок до двух лет. Точный срок дисквалификации будет определен на исполкоме ВФВ, его заседание пройдет 31 мая.