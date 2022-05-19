Тренер Воронков отказался отвечать на вопросы после решения дисциплинарной комиссии ВФВ

Главный тренер калининградского «Локомотива» Андрей Воронков отказался общаться с прессой после решения дисциплинарной комиссии Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), информирует ТАСС.

За оскорбительные высказывания в адрес кубинской спортсменки екатеринбургской «Уралочки-НТМК» во время тайм-аута в матче финальной серии чемпионата России комиссия рекомендовала дисквалифицировать его на срок до двух лет. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации будет вынесен на ближайшее заседание исполкома ВФВ.

Воронков присутствовал на заседании, но после его окончания не стал отвечать на вопросы журналистов.

12 мая во время тайм-аута в матче финальной серии чемпионата России против «Уралочки» Воронков, обращаясь к волейболистке своей команды, сказал: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Видео появилось в сообществе «Волейбольный клуб «Уралочка». В екатеринбургском клубе посчитали, что слова были сказаны в адрес кубинской спортсменки команды Аиламы Монталво.