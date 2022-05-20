Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на заявление «Локомотива» в связи с расистским высказыванием тренера калининградцев Андрея Воронкова в адрес кубинской волейболистки «Уралочки» Аиламы Монталво.

«Неужели?! Это называется: «Гора родила мышь». Я благодарю всех неравнодушных, потому что я был во главе этого восстания против расизма. И считаю, что мы все вместе просто вынудили команду извиниться. Но я не чувствую искреннего раскаяния, потому что они молчали до последнего. Хочу сказать, что тренер Воронков — подонок, мерзавец и чертов расист! Его нужно дисквалифицировать на как можно дольше. Надеюсь, что двушечку ему влепят, гаду ползучему! Как бы то ни было, хорошо, что извинились, молодцы. Но надо было раньше и искренне», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ».

В заявлении волейбольный клуб «Локомотив» извинился за поведение российского специалиста, отметив, что эмоциональная фраза не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами.

19 мая дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола после заседания посчитала целесообразным дисквалифицировать Воронкова на срок до двух лет. Точный срок дисквалификации будет определен на исполкоме ВФВ, его заседание пройдет 31 мая.