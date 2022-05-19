Два года дисквалификации за «обезьяну». Тренер Воронков жестко наказан в свой день рождения

Дисциплинарная комиссия федерации волейбола России преподнесла наставнику калининградского «Локомотива» худший подарок в его жизни.

Даты вроде дня рождения или юбилея обычно объединяют людей — принято собираться семьей или с друзьями, прощаются старые ссоры, дарятся подарки, звенят стаканы. Случай российского тренера Андрея Воронкова, так совпало, иной. Поздравляем его, конечно, с круглой датой. 55 лет — красиво. За последние два сезона в калининградском «Локомотиве» он действительно может поставить себе две «пятерки». Казалось — несмываемым маркером. Но смыслось все очень быстро. И если какой-то звон и раздавался на его дне рождения, то колокола. И гремел колокольчик абсолютно однозвучно — и совсем не по-праздничному. Всему виной инцидент в финальной серии Суперлиги.

Итог таков: «Признать Воронкова А.Г. виновным в совершении дисциплинарного нарушения, выразившееся в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника во время финального матча Чемпионата России по волейболу среди женских команд, проходившего 12 мая 2022 года в Калининграде. Дисциплинарная комиссия посчитала целесообразным применить к Воронкову А.Г. санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до 2х лет. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынести на ближайшее заседание Исполкома ВФВ».

Как проходило заседание?

По информации, изложенной на сайте Всероссийской федерации волейбола, заседание прошло в офисе организации, Воронков и гендиректор «Локомотива» Александр Косырьков на нем присутствовали. Члены комиссии «проанализировали видеозаписи игры, выслушали мнения сторон, независимых экспертов, а также приняли во внимание широкий общественный резонанс со стороны прессы, государственных и общественных деятелей». Особо отмечено, что «Локомотив» пошел на принцип и решил не приносить извинения кубинке из «Уралочки» Айламе Монталво, в отношении которой предположительно была допущена реплика:

— Со стороны клуба в адрес ВФВ было направлено письмо, которое было изложено в юридической стилистике и смещало фокус внимания в сторону беспочвенных обвинений в адрес главного тренера, — говорится в заявлении.

Исполком федерации может скорректировать наказание. Но для этого «Локомотиву» нужно что-то предпринимать. Неделю, минувшую с завершения финала, в клубе не хотели признавать нарушение. Ситуация абсолютно необъяснимая, учитывая и заслуженность тренера, и современный вектор развития клуба.

Вывел в свет Новосибирск и принес России золото Европы

Воронков — безусловно, один из самых трудолюбивых тренеров в российском волейболе. У него получилось с малоизвестным на тот момент мужским «Локомотивом» из Новосибирска — чудесным образом железнодорожники выиграли в 2012 году Лигу чемпионов. Ну это, представьте, как если бы футбольный «Вильярреал» дошел бы сейчас до финала, грохнув «Ливерпуль», и там бы оттоптался на «Реале» мадридском.

Были Кубки России, серебро чемпионата. За власть не держался — ушел после первых неудач. И со сборной кампания в целом успешная, если смотреть ретроспективно первый за всю историю независимой России чемпионат Европы. Пришел в женский волейбол — и тоже сходу получилось. Родная для него Калининградская область с «Локомотивом» стала брать в Суперлиге медаль за медалью. Восстановился тандем Косырьков (гендиректор) — Воронков (тренер), который в свое время эффективно работал в Новосибирске. Если по цифрам, пожалуй, более успешного тренера в России сейчас нет. Так что в трудолюбии не откажешь, да.

Труд, как известно, сделал из обезьяны человека. А характерная особенность человека — свод моральных ценностей, социальные и этические нормы.

Почему бы просто не извиниться и прислать букет?

Давайте выдвинем даже крамольную гипотезу, которую защищали калининградцы — мол, нет ничего трагичного в том, что сказал Андрей Геннадьевич в том тайм-ауте. Плохо, конечно, но мало кто из нас оказывался в ситуации максимального напряжения пятого матча финальной серии.

Тут из глубины человека может прорваться самое первобытное. Вне камер, на тренировках наставники могут себе и не такое позволить. Прорвалось, бывает. Тут даже не важно, какого цвета кожи имелся в виду человек. Как мне юридически справедливо сказал один работающий в нашем волейболе человек — он же не упомянул Монтальво, не указал на нее! Может, он всех так называет? Но белая обезьяна ничуть не лучше черной, уж простите.

Вопрос в другом. Ведь прошло время, за которое можно было все обдумать. Если не помнишь тайм-аут из-за состояния аффекта и выброса адреналина — пересмотреть, что там опять эти журналисты-хайпожоры на меня накопали? Что там «Уралочка» возмущается? С чего бы в мой юбилей мое дело решила рассматривать дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола? Не для такой компании хотел накрыть поляну Андрей Геннадьевич.

Андрей Воронков. Никита Успенский

Пересмотреть — и ужаснуться. Хотя бы немного. А дальше ведь дело техники, в пиаре, который уже давно стал наукой, такие моменты отрабатываются на раз-два. Извинился, послал букет, сказал, что бес попутал. Опять же, выброс адреналина. Да и вообще, обезьян люблю — готов поддержать финансово братьев меньших из калининградского зоопарка (очень классный, кстати, рекомендую!). В назидание, так сказать. Ну да, придется закусить удила. Но в конце концов, министр спорта даже высказался: «Министерство спорта считает неприемлемыми любые проявления расизма. Необходимо принять меры дисциплинарного характера». Можно, конечно, отбиваться, искать юридические казуистические объяснения. Мол, расисты те, кто подумали про Монтальво (а такое мнение бытует, поверьте).

И это правда, что за одной репликой забыли и потеряли красивейшую финальную серию, один из лучших сезонов в истории нашего женского волейбола, камбэк Карполя — жить надо так, чтобы в твоей команде играла жена твоего внука, работающего тренером в ней же. Но таково информационное общество. И сейчас минули те времена, когда принято разделять человека и спортсмена. Личностные качества идут рука об руку со спортивными результатами. И это нормально, иначе не из чего было бы лепить героев.

Высказался и президент ВФВ Станислав Шевченко: «[Воронков не является кандидатом на пост тренера мужской сборной России], у нас есть другие специалисты». (цитата по ТАСС) Хотя о перспективах Воронкова возглавить сборную говорили. А за него говорили результаты — он был более чем реальным претендентом. Разумеется, повлияли зоологические изыски. Сейчас, правда, сборной играть не с кем. Но если это такой способ «слиться», то можно было устроить его поизящнее.

«Локомотив» должен остаться современным клубом

И конечно, в Калининграде совещались, взвешивали за и против. И я предлагал поговорить, и другие журналисты. Но сделали (на данный момент) такой выбор. Может, еще передумают. «Локомотив» действительно был примером успешного европейского клуба в нашем волейболе. И остается явлением даже в масштабах российского спорта. Почитайте интервью Косырькова.

Надо развивать маркетинг, а не на бюджете сидеть, развивать академию — и действительно развивается, лично видел в Зеленоградске. Тем удивительнее происходящее. Будет очень обидно, если этот современный стиль споткнется о такой пустяковый, казалось, инцидент. Пока еще время отыграть есть, но его все меньше.