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Сегодня, 21:49

«Локомотив» прервал 14-матчевую победную серию московского «Динамо»

Руслан Минаев
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«Локомотив» дома обыграл московское «Динамо» в матче 15-го тура чемпионата России среди женщин — 3:1.

Команда из Калининградской области прервала 14-матчевую победную серию бело-голубых. «Локо» с 11 победами в 15 играх занимает 5-е место в турнирной таблице суперлиги. «Динамо» — лидирует, одержав 14 побед в 15 встречах.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

15-й тур

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Спарта» (Нижний Новгород) — 3:1 (25:12, 25:21, 25:27, 25:19)

«Динамо» (Краснодар) — «Атом-Курск» (Курск) — 3:1 (25:19, 25:18, 23:25, 25:16)

«Протон» (Саратов) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:1 (21:25, 25:21, 25:22, 25:17)

«Ленинградка» (Санкт-Петербург) — «Минчанка» (Минск) — 3:1 (25:17, 16:25, 25:14, 25:23)

«Тулица» (Тульская область) — «Енисей» (Красноярск) — 3:0 (25:19, 25:16, 26:24)

«Локомотив» (Калининградская область) — «Динамо» (Москва) — 3:1 (25:18, 29:27, 23:25, 25:23)

«Динамо-Ак Барс» (Казань) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:0 (25:15, 25:14, 25:12)

Источник: Таблица суперлиги
Волейбол
ЖВК Динамо (Москва)
ЖВК Локомотив (Калининград)
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