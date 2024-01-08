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«Локомотив» обыграл «Нефтяник» в 15-м туре суперлиги

Руслан Минаев
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«Локомотив» дома обыграл «Нефтяник» в матче 15-го тура чемпионата России — 3:1.

Для клуба из Новосибирска победа стала 11-й подряд в суперлиге.

В других матчах казанский «Зенит» на выезде обыграл «Нову» со счетом 3:0. Московское «Динамо» было сильнее «Югры-Самотлор» — 3:0.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

15-й тур

«Кузбасс» (Кемерово) — «Факел» (Новый Уренгой) — 1:3 (21:25, 24:26, 25:15, 21:25)

«Енисей» (Красноярск) — «Белогорье» (Белгород) — 3:2 (17:25, 25:23, 18:25, 25:20, 15:7)

«Локомотив» (Новосибирск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:1 (25:16, 25:18, 18:25, 25:15)

«Урал» (Уфа) — «Динамо» (Ленинградская область) — 2:3 (27:25, 25:16, 19:25, 24:26, 9:15)

«Нова» (Новокуйбышевск) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (20:25, 15:25, 18:25)

«Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (29:27, 21:25, 21:25, 20:25)

«Динамо» (Москва) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:16)

АСК (Нижний Новгород) — «Шахтер» (Солигорск) — 3:2 (25:22, 20:25, 27:25, 23:25, 15:7)

8 января.

Источник: https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2023-2024/
Волейбол
ВК Динамо (Москва)
ВК Зенит (Казань)
ВК Локомотив (Новосибирск)
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