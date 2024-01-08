«Локомотив» обыграл «Нефтяник» в 15-м туре суперлиги
«Локомотив» дома обыграл «Нефтяник» в матче 15-го тура чемпионата России — 3:1.
Для клуба из Новосибирска победа стала 11-й подряд в суперлиге.
В других матчах казанский «Зенит» на выезде обыграл «Нову» со счетом 3:0. Московское «Динамо» было сильнее «Югры-Самотлор» — 3:0.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
15-й тур
«Кузбасс» (Кемерово) — «Факел» (Новый Уренгой) — 1:3 (21:25, 24:26, 25:15, 21:25)
«Енисей» (Красноярск) — «Белогорье» (Белгород) — 3:2 (17:25, 25:23, 18:25, 25:20, 15:7)
«Локомотив» (Новосибирск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:1 (25:16, 25:18, 18:25, 25:15)
«Урал» (Уфа) — «Динамо» (Ленинградская область) — 2:3 (27:25, 25:16, 19:25, 24:26, 9:15)
«Нова» (Новокуйбышевск) — «Зенит-Казань» (Казань) — 0:3 (20:25, 15:25, 18:25)
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:3 (29:27, 21:25, 21:25, 20:25)
«Динамо» (Москва) — «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:16)
АСК (Нижний Новгород) — «Шахтер» (Солигорск) — 3:2 (25:22, 20:25, 27:25, 23:25, 15:7)
8 января.