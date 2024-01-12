Московское «Динамо» победило «Нову» в суперлиге
Московское «Динамо» дома победило «Нову» в матче чемпионата России — 3:0. Бело-голубые одержали 5-ю победу подряд.
«Динамо» набрало 41 очко и занимает второе место в турнирной таблице суперлиги.
«Белогорье» обыграло «Газпром-Югру» — 3:0, «Зенит» из Санкт-Петербурга победил «Нефтяник» — 3:0, «Динамо» (Ленинградская область) было сильнее «Енисея» — 3:0.
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
16-й тур
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Белогорье» (Белгород) — 0:3 (18:25, 26:28, 22:25)
«Нефтяник» (Оренбург) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:3 (14:25, 17:25, 19:25)
«Енисей» (Красноярск) — «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 0:3 (22:25, 14:25, 18:25)
«Динамо» (Москва) — «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:0 (25:15, 25:20, 25:20)
12 января.
Новости
27 дек 2023 08:25
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