Капитан сборной России Кобзарь продолжит карьеру в «Зените» из Санкт-Петербурга
17:24
Связующий и капитан сборной России Игорь Кобзарь продолжит карьеру в волейбольном клубе «Зенит», сообщает сайт команды из Санкт-Петербурга.
В составе национальной команды 30-летний Кобзарь дважды становился победителем Лиги наций.
Также он является 3-кратным победителем Лиги чемпионов, 6-кратным чемпионом России, обладателем Кубка России и 2-кратным обладателем Суперкубка России.
Дополнительная информация:
https://vczenit-spb.ru/club-news/20-06-2021-kapitan-sbornoj-rossii-igor-kobzar-v-zenite/
Читайте также
0
Зачет
vs
2
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю