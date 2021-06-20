Капитан сборной России Кобзарь продолжит карьеру в «Зените» из Санкт-Петербурга

Связующий и капитан сборной России Игорь Кобзарь продолжит карьеру в волейбольном клубе «Зенит», сообщает сайт команды из Санкт-Петербурга.

?Двукратный победитель Лиги наций, трёхкратный победитель Лиги чемпионов, шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России и двукратный обладатель Суперкубка России.#ИгорьКобзарь pic.twitter.com/wB7cHstZvc — Zenit St. Petersburg Volleyball Club (@vczenitspb) June 20, 2021

В составе национальной команды 30-летний Кобзарь дважды становился победителем Лиги наций.

Также он является 3-кратным победителем Лиги чемпионов, 6-кратным чемпионом России, обладателем Кубка России и 2-кратным обладателем Суперкубка России.