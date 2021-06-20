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Капитан сборной России Кобзарь продолжит карьеру в «Зените» из Санкт-Петербурга

17:24
Игорь Кобзарь. Фото www.volleyball.world.
Игорь Кобзарь. Фото www.volleyball.world.
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Связующий и капитан сборной России Игорь Кобзарь продолжит карьеру в волейбольном клубе «Зенит», сообщает сайт команды из Санкт-Петербурга.

В составе национальной команды 30-летний Кобзарь дважды становился победителем Лиги наций.

Также он является 3-кратным победителем Лиги чемпионов, 6-кратным чемпионом России, обладателем Кубка России и 2-кратным обладателем Суперкубка России.

Дополнительная информация:

https://vczenit-spb.ru/club-news/20-06-2021-kapitan-sbornoj-rossii-igor-kobzar-v-zenite/

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