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Генеральный менеджер женской сборной России назвала неожиданным решение Кошелевой завершить карьеру

20:08
Татьяна Кошелева. Фото Instagram
Татьяна Кошелева. Фото Instagram
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Генеральный менеджер женской сборной России Любовь Соколова прокомментировала решение Татьяны Кошелевой завершить карьеру в национальной команде перед стартом Олимпиады в Токио.

«Татьяна после Лиги наций встретилась с тренерским составом и объявила об этом. Что она заканчивает и завершает карьеру. Это неожиданное решение для нас, она была в списках и была лидером команды, мы возлагали на нее определенные надежды.

Лига наций прошла у нас вполне спокойно, в рабочем режиме, инцидентов не было. Это личное решение Татьяны, мы пытались выяснить причину, но она пока не говорит. Мы уважаем ее как игрока и не можем давить или какие-то меры принимать», — приводит слова Соколовой ТАСС.

Кошелева является чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11764461

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