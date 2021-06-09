Колодинский продолжит карьеру в «Зените» из Санкт-Петербурга

Связующий Игорь Колодинский в следующем сезоне будет выступать за петербургский «Зенит», сообщает сайт клуба.

??Поприветствуем наш №7! pic.twitter.com/hL9FMd88vx — Zenit St. Petersburg Volleyball Club (@vczenitspb) June 9, 2021

37-летний волейболист в минувшем сезоне был основным связующим «Белогорья», в котором в свое время начинал карьеру. Также Колодинский выступал за краснодарское «Динамо», «Газпром-Югру», казанский «Зенит», московское «Динамо» и «Факел». Он — трехкратный чемпион России и двукратный победитель Лиги чемпионов.