Колодинский продолжит карьеру в «Зените» из Санкт-Петербурга
22:19
Связующий Игорь Колодинский в следующем сезоне будет выступать за петербургский «Зенит», сообщает сайт клуба.
37-летний волейболист в минувшем сезоне был основным связующим «Белогорья», в котором в свое время начинал карьеру. Также Колодинский выступал за краснодарское «Динамо», «Газпром-Югру», казанский «Зенит», московское «Динамо» и «Факел». Он — трехкратный чемпион России и двукратный победитель Лиги чемпионов.
Дополнительная информация:
https://vczenit-spb.ru/club-news/09-06-2021-igor-kolodinskij-pervyj-novichok-zenita-pered-sezonom-2021-22/
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