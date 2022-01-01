Источник назвал возможную причину смерти легенды российского волейбола Хамутцких

Причиной смерти трехкратного призера Олимпийских игр и тренера волейбольного клуба «Белогорье», по предварительным данным, могли стать проблемы с сердцем, информирует ТАСС.

1 января пресс-служба «Белогорья» сообщила о смерти Хамутцких.

Хамутцких в составе сборной России становился серебряным (2000 год) и двукратным бронзовым (2004, 2008) призером Олимпийских игр. Также вместе с национальной командой он становился победителем Кубка мира (1999), победителем Мировой лиги (2002).