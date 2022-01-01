«Случилась остановка сердца, прямо перед Новым годом». Шипулин назвал причину смерти Вадима Хамутцких

Бывший директор и экс-главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин назвал причину смерти трехкратного призера Олимпийских игр по волейболу Вадим Хамутцких .

«У Вадима случилась остановка сердца, прямо перед Новым годом. Потеряли мы его. Замечательный парень был, все мы его любили, весь город (Белгород), вся страна. Царствие ему небесное. Похороны Хамутцких пройдут 4 января в Белгороде», — сказал Шипулин РИА Новости Спорт.

Ранее волейбольный клуб «Белогорье» сообщил, что 31 декабря на 53-м году жизни скончался двукратный победитель Лиги чемпионов в составе команды Хамутцких.