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«Случилась остановка сердца, прямо перед Новым годом». Шипулин назвал причину смерти Вадима Хамутцких

16:27
Вадим Хамутцких. Фото «СЭ»
Вадим Хамутцких. Фото «СЭ»
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Бывший директор и экс-главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин назвал причину смерти трехкратного призера Олимпийских игр по волейболу Вадим Хамутцких .

«У Вадима случилась остановка сердца, прямо перед Новым годом. Потеряли мы его. Замечательный парень был, все мы его любили, весь город (Белгород), вся страна. Царствие ему небесное. Похороны Хамутцких пройдут 4 января в Белгороде», — сказал Шипулин РИА Новости Спорт.

Ранее волейбольный клуб «Белогорье» сообщил, что 31 декабря на 53-м году жизни скончался двукратный победитель Лиги чемпионов в составе команды Хамутцких.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/

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Иван Шитик все материалы автора
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