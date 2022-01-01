Экс-президент волейбольного клуба «Белогорье» Геннадий Шипулин с разговоре с «СЭ» отреагировал на уход из жизни бывшего волейболиста сборной России Вадима Хамутцких. Ему было 52 года.

«Хамутцких был очень большим человеком для российского волейбола. Это была очень сильная личность. Замечательный человек и игрок. Он себя не щадил, играл без компромиссов, до конца. Хамуцких всегда выкладывался по полной. Мы скорбим, грустим, плачем. Это очень большая утрата», — сказал Шипулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Экс-президент «Белогорья» также поделился личными впечатлениями от работы с Хамутцких.

«Для «Белогорья» это был очень большой удар в новогоднюю ночь. Хамутцких работал в клубе, во второй команде. У меня самые яркие впечатления от этого человека. Добряк, хороший человек. Таких людей рождается очень мало в нашей стране. Думаю, руководитель «Белогорья» скажет, что мы будем проводить минуту молчания на ближайшем домашнем матче. По Хамутцких скорбит не только наша область, но и вся страна», — добавил Шипулин.

В составе сборной России Хамутцких стал двукратным бронзовым призером Олимпиады, а также завоевал серебро на Играх-2000 в Сиднее.