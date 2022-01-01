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На 53-году жизни скончался трехкратный призер Олимпиады Вадим Хамутцких

14:46
Вадим Хамутцких. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Вадим Хамутцких. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Бывший волейболист сборной России и тренер «Белогорья» Вадим Хамутцких скончался на 53-м году жизни.

«31 декабря не стало заслуженного мастера спорта, легендарного игрока, тренера и отличного человека — Вадима Анатольевича Хамутцких. Это невосполнимая утрата для всего российского и мирового волейбола. Волейбольный клуб «Белогорье» выражает соболезнования родным и близким Вадима Анатольевича, — говорится в сообщении «Белогорья».

В составе сборной России Хамутцких стал двукратным бронзовым призером Олимпиады, а также завоевал серебро на Играх-2000 в Сиднее.

Дополнительная информация:

https://www.belogorievolley.ru/news/1/club-news/25559-ushel-iz-zhizni-vadim-khamuttskikh.html

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Сергей Разин все материалы автора
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