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Сегодня, 11:45

FIVB дала Пашицкому разрешение на трансфер из «Зенита» в Польшу в обход российской стороны

Владимир Иванов
Обозреватель
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Блокирующий питерского «Зенита» Дмитрий Пашицкий нарушил контрактные обязательства перед своей командой и сбежал в Польшу, где подписал новый контракт — с «Гданьском». Генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко подтвердил, что федерация и клуб соответствующего разрешения игроку не давали.

— Он получил разрешение на трансфер, но не от нас, а напрямую от FIVB, — объяснил Яременко. — Как такое возможно — я не понимаю. Из «Зенита» его никто не отпускал, у Пашицкого контракт до 2023 года. Но он написал, что «не чувствует себя в России в безопасности» — и ему через нас дали разрешение на переход. Возможно, будем разбираться с этим прецедентом в судебном порядке.

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