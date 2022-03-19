«Енисей» прервал серию «Локомотива» из 7 побед подряд в Суперлиге

«Енисей» обыграл «Локомотив» в матче 23-го тура женского чемпионата России по волейболу.

Команда из Красноярска одержала победу в пяти сетах и прервала серию «Локомотива» из семи побед подряд в Суперлиге.

«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице с 51 очком в 20 матчах, команда потерпела лишь второе поражение в сезоне. «Енисей» идет на восьмой строчке с 25 очками в 23 играх.

Волейбол

Чемпионат России. Женщины

23-й тур

Енисей (Красноярск) — Локомотив К (Калининградская область) — 3:2 (18:25, 12:25, 26:24, 27:25, 15:9)

19 марта.