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Сегодня, 22:11

«Динамо-Олимп» стало чемпионом Молодежной лиги

Роман Шишов
Корреспондент

Команда «Динамо-Олимп» за один день до конца второго тура финального этапа стала чемпионом Молодежной лиги. В субботу бело-голубые обыграли соперников из нижневартовского «СШОР Самотлор» (3:0).

Раньше определился обладатель серебряных медалей. «Факел» обыграл ЮКИОР (3:0) и стал недосягаем для преследователей. За третье место борьба продолжается — шансы на бронзу сохраняют «Локомотив-СШОР», «Белогорье-2» и ЮКИОР.

Молодежная лига

Финальный этап, 2-й тур

4-й день

«Белогорье-2» (Белгород) — «Локомотив-СШОР» (Новосибирск) — 1:3 (16:25, 25:21, 28:30, 21:25)

«Факел» (Новый Уренгой) — ЮКИОР (ХМАО-Югра) — 3:0 (25:22, 25:23, 25:22)

«СШОР Самотлор» (Нижневартовск) — «Динамо-Олимп» (Москва) — 0:3 (18:25, 18:25, 22:25)

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