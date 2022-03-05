Всероссийская федерация волейбола перенесла на неопределенный срок Матч звезд суперлиги

Всероссийская федерация волейбола объявила, что Матч звезд мужского чемпионата России, который должен был пройти в Белгороде 12 апреля, перенесен на неопределенный срок.

Первый с 2014 года Матч звезд было решено восстановить в преддверии чемпионата мира-2022 в России. В День космонавтики на площадку должны были выйти команды «Звезды России» и «Звезды мира».

Предыдущий Матч звезд чемпионата России проводился в 2014 году как раз в Белгороде. Также в разные годы шоу принимали Москва, Сургут, Екатеринбург и Кемерово.