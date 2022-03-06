«Белогорье» победило «Енисей», «Локомотив» переиграл «Кузбасс»

В воскресенье, 6 марта, было сыграно два матча 20-го тура чемпионата России по волейболу среди мужчин.

«Белогорье» в гостях победило «Енисей» со счетом 3:0. Новосибирский «Локомотив» обыграл «Кузбасс» с таким же счетом — 3:0.

«Белогорье» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Енисей» находится на 11-й позиции, «Локомотив» на второй, а «Кузбасс» на шестой.

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

20-й тур

Енисей (Красноярск) — Белогорье (Белгород) — 0:3 (18:25, 17:25, 25:27)

Кузбасс (Кемерово) — Локомотив Н (Новосибирск) — 0:3 (18:25, 22:25, 27:29)