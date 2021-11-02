«Белогорье» в трех партиях победило «Югру-Самотлор»

«Белогорье» на выезде одержало победу над «Югрой-Самотлор» в матче пятого тура мужской суперлиги. Встреча завершилась в трех партиях счетом 25:23, 25:14, 32:30.

В турнирной таблице «Белогорье» занимает четвертое место, имея в активе 11 очков. «Югра-Самотлор» находится на 11-й строчке (2).

Волейбол

Чемпионат России. Мужчины

5-й тур

Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Белогорье (Белгород) — 0:3 (23:25, 14:25, 30:32)

2 ноября.