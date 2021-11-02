«Белогорье» в трех партиях победило «Югру-Самотлор»
18:47
«Белогорье» на выезде одержало победу над «Югрой-Самотлор» в матче пятого тура мужской суперлиги. Встреча завершилась в трех партиях счетом 25:23, 25:14, 32:30.
В турнирной таблице «Белогорье» занимает четвертое место, имея в активе 11 очков. «Югра-Самотлор» находится на 11-й строчке (2).
Волейбол
Чемпионат России. Мужчины
5-й тур
Югра-Самотлор (Нижневартовск) — Белогорье (Белгород) — 0:3 (23:25, 14:25, 30:32)
2 ноября.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/volleyball/L/men/russia/2021-2022/
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю